Врач рассказала о правильном планировании беременности после коронавируса

Планировать беременность после перенесённого коронавируса лучше примерно через два месяца, считает главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян. Врач также предлагает каждые две недели делать тесты на ковид. Будущая мама также должна посетить разных докторов.

"Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идёт к гинекологу, он проверяет все её данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия", — сказала Адамян в интервью РИА "Новости".

Акушер отметила, что главное, чтобы женщина восстановилась после коронавирусной инфекции. Многое зависит от тяжести перенесённого заболевания. Кому-то понадобится больше времени для полной реабилитации организма.