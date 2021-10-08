Врач рассказала о правильном планировании беременности после коронавируса
Самое главное, считает акушер-гинеколог, чтобы после заболевания были полностью восстановлены силы организма. Торопиться не стоит.
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Планировать беременность после перенесённого коронавируса лучше примерно через два месяца, считает главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян. Врач также предлагает каждые две недели делать тесты на ковид. Будущая мама также должна посетить разных докторов.
"Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идёт к гинекологу, он проверяет все её данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия", — сказала Адамян в интервью РИА "Новости".
Акушер отметила, что главное, чтобы женщина восстановилась после коронавирусной инфекции. Многое зависит от тяжести перенесённого заболевания. Кому-то понадобится больше времени для полной реабилитации организма.
Ранее Лайф сообщал, что привившаяся во время беременности гинеколог объяснила связанные с вакцинацией страхи будущих мам. Вопрос, делать или не делать прививку, не стоял, подчеркнула Ольга, уже дважды переболевшая коронавирусом.
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