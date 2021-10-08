Власти Астраханской области заявили о нехватке воды в регионе

В Астраханской области рискуют остаться без водоснабжения 13 населённых пунктов. Как отмечают в управлении пресс-службы губернатора региона, нехватка воды грозит ухудшить качество жизни астраханцев.

Как сообщается, причина ограниченного водоснабжения части населённых пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области — в недостаточном сбросе воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ.

"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населённых пунктов", — отметил зампредседателя правительства области Михаил Богомолов.