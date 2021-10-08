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Власти Астраханской области заявили о нехватке воды в регионе

Обмелело несколько мелких озёр и протоков, из-за чего не работает 13 водозаборов.

7 октября, 21:56
<p>Виды Астрахани. Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Виды Астрахани. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В Астраханской области рискуют остаться без водоснабжения 13 населённых пунктов. Как отмечают в управлении пресс-службы губернатора региона, нехватка воды грозит ухудшить качество жизни астраханцев.

Как сообщается, причина ограниченного водоснабжения части населённых пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области — в недостаточном сбросе воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ.

"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населённых пунктов", — отметил зампредседателя правительства области Михаил Богомолов.

Женщина-мем из Азова доходчиво объяснила, что не так с водой

Женщина-мем из Азова доходчиво объяснила, что не так с водой

Ранее Лайф рассказывал, что "Ростех" выработал варианты опреснения воды в Крыму, где в прошлом году тоже был дефицит этого жизненно необходимого ресурса. Самый оптимальный из них — строительство к 2030 году девяти заводов мощностью 1 миллиард кубометров пресной воды в год.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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