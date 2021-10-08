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США возобновили эвакуацию афганцев после их массовой вакцинации

Американский военачальник рассказал, что первые рейсы уже отправлены, с выходных они будут ежедневными.

7 октября, 22:03
<p>Фото ©ТАСС/Bernat Armangue</p>

Фото ©ТАСС/Bernat Armangue

Эвакуация граждан Афганистана в США возобновлена. Об этом сообщил директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил США, генерал-майор Кори Мартин вашингтонской Группе военных обозревателей (Defense Writers Group). Он напомнил, что операцию ранее приостановили из-за выявления больных корью мигрантов.

"Всем эвакуируемым были сделаны прививки от кори, свинки и краснухи. Затем был установлен период ожидания продолжительностью в 21 день, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Этот период вакцинации и ожидания завершился во многих точках в Европе и [в зоне оперативной ответственности] Центрального командования [ВС США]", — приводит слова Кори Мартина ТАСС.

По информации агентства, с 17 августа в США эвакуировали более 60 тысяч афганцев из числа тех, кто оказывал в своё время различную помощь американским войскам. Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США порядка 95 тысяч афганцев. На эти нужды у Конгресса США исполнительная ветвь власти запросила около $6,4 млрд.

Эвакуированные из Афганистана беженцы привезли в США корь

Эвакуированные из Афганистана беженцы привезли в США корь

Ранее Лайф сообщал, что Таджикистан вручил ноту протеста послу США из-за слов Байдена. В своей речи глава Белого дома привёл в пример данную страну, говоря об эвакуации людей на шасси самолётов в Афганистане.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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