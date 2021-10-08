В Киеве заявили, что армия Украины может "вынести" российскую группировку в Крыму

Уже известный своими неоднозначными высказываниями внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что армия этой страны якобы способна разбить группировку военных сил России в Крыму.

Арестович в интервью изданию Politeka выразил мнение, что Украина может "вернуть" полуостров в случае "крупной региональной войны" в будущем. Советник полагает, что будет "очень неприятная история", так как наступление на Крым сложно организовать из-за слишком узкого перешейка.

"Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путём Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот всё завязалось — и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы", — отметил Арестович.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что Вооружённые силы Украины "даже вот этим составом" способны "вынести" российскую группировку в Крыму.

Ранее Лайф сообщал, что в партии Зеленского определили сроки "возвращения" Крыма. Партия "Слуга народа" обнародовала цели стратегического и экономического развития страны, в которых упомянут российский полуостров.