Илон Маск захотел сделать сверхзвуковой электросамолёт, но передумал
Миллиардер хотел бы, чтобы этот гипотетический летательный аппарат мог взлетать вертикально.
Фото © Instagram / elonmusk
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск рассказал о желании начать работу над сверхзвуковым электросамолётом. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере", когда отвечал на соответствующий вопрос подписчика.
"Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой, но, если добавлю себе ещё работы, мой мозг просто взорвётся", — написал Илон Маск.
I’m so dying to do a supersonic, electric VOTL jet, but adding more work will make my 🧠 🧨— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2021
Ранее Лайф рассказывал, что Маск анонсировал выпуск человекоподобного робота-помощника Tesla Bot. По словам главы компании "Тесла", цель — научить андроида выполнять наиболее "опасные, повторяющиеся и скучные задачи" для человека.
Комментариев: 0