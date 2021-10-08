Илон Маск захотел сделать сверхзвуковой электросамолёт, но передумал

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск рассказал о желании начать работу над сверхзвуковым электросамолётом. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере", когда отвечал на соответствующий вопрос подписчика.

"Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой, но, если добавлю себе ещё работы, мой мозг просто взорвётся", — написал Илон Маск.

I’m so dying to do a supersonic, electric VOTL jet, but adding more work will make my 🧠 🧨 — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2021