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Илон Маск захотел сделать сверхзвуковой электросамолёт, но передумал

Миллиардер хотел бы, чтобы этот гипотетический летательный аппарат мог взлетать вертикально.

7 октября, 23:14
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/elonmusk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elonmusk</a></u></p>

Фото © Instagram / elonmusk

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск рассказал о желании начать работу над сверхзвуковым электросамолётом. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере", когда отвечал на соответствующий вопрос подписчика.

"Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой, но, если добавлю себе ещё работы, мой мозг просто взорвётся", написал Илон Маск.

Всё украл и сидит довольный: Почему все ненавидят Илона Маска?

Всё украл и сидит довольный: Почему все ненавидят Илона Маска?

Ранее Лайф рассказывал, что Маск анонсировал выпуск человекоподобного робота-помощника Tesla Bot. По словам главы компании "Тесла", цель — научить андроида выполнять наиболее "опасные, повторяющиеся и скучные задачи" для человека.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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