США, в отличие от России и Китая, выделяют другим странам партии вакцин от коронавируса, и не просят ответных действий. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече в штате Иллинойс.

"Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые. И знаете, что? В отличие от Китая, России и других, мы не просим ничего взамен", — сказал Байден.