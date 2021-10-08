"Другие страны делают вид": Байден заявил об исключительной роли США в борьбе с пандемией
По заверению американского лидера, только Штаты помогают другим государствам и ничего не просят взамен.
Фото © Instagram/joebiden
США, в отличие от России и Китая, выделяют другим странам партии вакцин от коронавируса, и не просят ответных действий. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече в штате Иллинойс.
"Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые. И знаете, что? В отличие от Китая, России и других, мы не просим ничего взамен", — сказал Байден.
По его мнению, это "оказывает огромное влияние" на борьбу с пандемией коронавируса. Согласно данным Белого дома, США намерены передать нуждающимся странам более миллиарда доз вакцин от коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что Байден оконфузился, заявив о вакцинации 106% американцев.
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