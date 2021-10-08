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"Другие страны делают вид": Байден заявил об исключительной роли США в борьбе с пандемией

По заверению американского лидера, только Штаты помогают другим государствам и ничего не просят взамен.

7 октября, 23:50
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CQOwyyytdRo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joebiden</a></p>

Фото © Instagram/joebiden

США, в отличие от России и Китая, выделяют другим странам партии вакцин от коронавируса, и не просят ответных действий. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече в штате Иллинойс.

"Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые. И знаете, что? В отличие от Китая, России и других, мы не просим ничего взамен", — сказал Байден.

По его мнению, это "оказывает огромное влияние" на борьбу с пандемией коронавируса. Согласно данным Белого дома, США намерены передать нуждающимся странам более миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"

Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"

Ранее Лайф сообщал, что Байден оконфузился, заявив о вакцинации 106% американцев.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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