Будет "очень и очень плохо": Врач заявил об особой опасности сочетания ангины и ковида
Оба заболевания наносят удар по иммунитету, а также ставят под угрозу работу дыхательной системы.
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Одновременное заражение коронавирусом и ангиной может привести к пневмонии и хроническому тонзиллиту. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
"Скорее всего, будет выраженная хронизация небных миндалин, разовьётся хронический тонзиллит. И ковид, на фоне сниженного иммунитета, опустится на уровень бронхов и лёгких, и диагноз будет переноситься очень тяжело касательно лёгких, бронхов вплоть до пневмонии", — сказал URA.RU Владимир Зайцев.
Врач отметил, что поскольку зона поражения при одновременном заражении ангиной и ковидом будет достаточно обширная, то и лечить человека в таких условиях будет не просто.
"Это выглядит большим, жутким, плохоуправляемым заболеванием, когда очень и очень плохо", – заметил Зайцев.
А ранее Лайф сообщал, что невролог предупредила людей с герпесом об осложнениях ковида. У пациентов после перенесённой инфекции находят немало антител к собственным тканям организма, указала специалист.
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