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Россиян предупредили о скором росте цен на картофель

Причин называют несколько, в том числе сокращение посевных площадей и нехватку рабочих рук на полях.

8 октября, 00:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России продолжится рост потребительских цен на картофель. Эксперты подчёркивают, что он связан с множеством факторов, но основной — неурожай в регионах, где выращивают этот овощ. Об этом говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

В беседе с агентством "Прайм" он выразил мнение, что рост цен на картофель возобновится в ноябре. По мнению Рамазанова, темпы будут выше прежнего. Ибрагим Рамазанов объясняет эту тенденцию несколькими причинами: сокращением посевных площадей, нехваткой рабочих рук в овощеводстве. Влияет, по его словам, и тот факт, что в розничной торговле увеличивается доля импортной продукции.

"Устойчивые темпы роста цен на картофель и многие другие сельскохозяйственные культуры обусловлены также растущими ценами на энергоносители, потребность в которых увеличивается по всему миру", — добавляет Рамазанов.

Белоруссия впервые в истории начала закупать картофель за рубежом

Белоруссия впервые в истории начала закупать картофель за рубежом

А ранее Лайф рассказывал о том, что в Минэкономразвития спрогнозировали, что сильнее всего подорожает к концу года. Ожидается, что самый скромный рост продемонстрируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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