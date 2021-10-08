Россиян предупредили о скором росте цен на картофель

В России продолжится рост потребительских цен на картофель. Эксперты подчёркивают, что он связан с множеством факторов, но основной — неурожай в регионах, где выращивают этот овощ. Об этом говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

В беседе с агентством "Прайм" он выразил мнение, что рост цен на картофель возобновится в ноябре. По мнению Рамазанова, темпы будут выше прежнего. Ибрагим Рамазанов объясняет эту тенденцию несколькими причинами: сокращением посевных площадей, нехваткой рабочих рук в овощеводстве. Влияет, по его словам, и тот факт, что в розничной торговле увеличивается доля импортной продукции.

"Устойчивые темпы роста цен на картофель и многие другие сельскохозяйственные культуры обусловлены также растущими ценами на энергоносители, потребность в которых увеличивается по всему миру", — добавляет Рамазанов.