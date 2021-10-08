Россиян предупредили о скором росте цен на картофель
Причин называют несколько, в том числе сокращение посевных площадей и нехватку рабочих рук на полях.
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В России продолжится рост потребительских цен на картофель. Эксперты подчёркивают, что он связан с множеством факторов, но основной — неурожай в регионах, где выращивают этот овощ. Об этом говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
В беседе с агентством "Прайм" он выразил мнение, что рост цен на картофель возобновится в ноябре. По мнению Рамазанова, темпы будут выше прежнего. Ибрагим Рамазанов объясняет эту тенденцию несколькими причинами: сокращением посевных площадей, нехваткой рабочих рук в овощеводстве. Влияет, по его словам, и тот факт, что в розничной торговле увеличивается доля импортной продукции.
"Устойчивые темпы роста цен на картофель и многие другие сельскохозяйственные культуры обусловлены также растущими ценами на энергоносители, потребность в которых увеличивается по всему миру", — добавляет Рамазанов.
А ранее Лайф рассказывал о том, что в Минэкономразвития спрогнозировали, что сильнее всего подорожает к концу года. Ожидается, что самый скромный рост продемонстрируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
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