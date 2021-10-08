В США Сенат Конгресса поддержал предложение повысить лимит заимствований страны на 480 млрд долларов, что позволит покрывать расходы госаппарата до 3 декабря. "За" проголосовали 50 сенаторов, 48 были против. Теперь у республиканцев и демократов есть время для переговоров о размере государственного долга.

В США потолок долга определяется законодательно, он не может быть поднят без одобрения Конгресса. И проблема в том, что с 1 октября там уже превысили разрешенный парламентом потолок в 28,4 триллиона долларов. В политических кругах заявляли об угрозе дефолта страны. За этой ситуацией следят во всём мире, так как американская экономика крупнейшая в мире и в случае проблем она может потянуть за собой вниз и другие.