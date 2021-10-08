Илон Маск объявил о переносе квартиры из Калифорнии в Техас
Американский миллиардер объяснил такое решение дороговизной в штате жилья для сотрудников.
Фото © Wikipedia/Tesla
Генеральный директор производителя электромобилей Tesla Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Об этом он сообщил на собрании акционеров, которое проходило в онлайн-формате.
"Я с волнением сообщаю, что мы переносим штаб-квартиру в Остин, штат Техас", — цитирует сообщение Маска ТАСС.
Глава Tesla отметил, что калифорнийское жильё дорого стоит и многие сотрудники компании, приезжающие из других штатов, не могут себе его позволить. До этого Маск уже объявлял о "немедленном" переносе офиса в мае 2020 года. Тогда это было связано с тем, что власти Калифорнии на фоне коронавирусных ограничений запретили возобновлять производство электромобилей.
Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск захотел сделать сверхзвуковой электросамолёт, но передумал. Миллиардер хотел бы, чтобы этот гипотетический летательный аппарат мог взлетать вертикально.
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