Илон Маск объявил о переносе квартиры из Калифорнии в Техас

Генеральный директор производителя электромобилей Tesla Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Об этом он сообщил на собрании акционеров, которое проходило в онлайн-формате.

Глава Tesla отметил, что калифорнийское жильё дорого стоит и многие сотрудники компании, приезжающие из других штатов, не могут себе его позволить. До этого Маск уже объявлял о "немедленном" переносе офиса в мае 2020 года. Тогда это было связано с тем, что власти Калифорнии на фоне коронавирусных ограничений запретили возобновлять производство электромобилей.