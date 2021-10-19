Иммунолог назвал вещество, помогающее в борьбе с коронавирусом
Одно из свойств этого крайне необходимого организму микроэлемента — снижение свёртываемости крови.
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Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 — это вещества, которые могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал российский врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такие кислоты активизируют процессы, способные тушить очаги воспаления.
"Это соединение, которое способствует снижению свёртываемости крови и помогает выработке веществ, которые подавляют воспаление", — сказал Владимир Болибок в беседе с "Лентой.ру".
Аллерголог рассказал, что в организме всегда есть запасы веществ как способствующих воспалению, так и противодействующих ему. НЖК омега-3 как раз и используются для последнего. Этими микроэлементами богата рыба.
А ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ускоренную методику восстановления лёгких после ковида. Её разработал и внедрил академик РАН. Насыщение тканей организма кислородом повышается буквально за несколько минут.
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