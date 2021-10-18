В России предложили ускоренную методику восстановления лёгких после ковида

Восстановить работу лёгких после коронавирусной инфекции, особенно протекавшей в тяжёлой форме, можно за две-три недели, рассказали в Центральном совете по туризму и отдыху (ЦСТЭ). Там опробовали и внедрили новую методику с использованием гелиевых и водородных смесей для дыхания. По словам автора — пульмонолога, академика РАН Александра Чучалина, — последствия болезни в первую очередь связаны с тромбообразованием, повреждением органов, вовлечённых в заболевание, — это сосуды, мозг, сердце, лёгкие.

"В основном используются три газа — прогретая до 70–80 градусов смесь гелия и кислорода (термогелиокс), оксид азота и атомарный водород", — рассказали "Российской газете" в ЦСТЭ.

Гелий доставляет кислород в лёгкие, рассказывают врачи. Ингаляции атомарным водородом имеют выраженный антиоксидантный эффект, позволяют устранять скрытую гипоксию. Оксид азота способен оптимизировать давление в лёгочной артерии и снижать риск образования тромбов. Сатурация повышается буквально через несколько минут после начала процедуры, утверждают эксперты. Прибор, на котором проводится ингаляция, показывает реакцию организма пациента, что позволяет регулировать температуру газовой смеси, пропорции газов и определять жизненный объём лёгких.