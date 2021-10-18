Стало известно, когда карты "Мир" начнут подключать к Google Pay

Российские банки смогут с 26 октября начать подключать карты "Мир" к платёжной системе Google Pay. Но это лишь дата, когда появится такая возможность. Сроки реализации подключения у финансовых организаций будут индивидуальными. О планах присоединения уже заявили несколько крупных игроков рынка. Об этом пишут "Известия".

"Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами "Мир" их доля ещё выше. Мы ожидаем общего дальнейшего роста токенизации и возможного перетока клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков", — рассказал газете вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренессанс кредит" Пётр Карпов.

С июля 2021 года стало возможным подключение карт "Мир" к Apple Pay. Как отмечают в руководстве ПСБ, за последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов в общем объёме увеличилась более чем в полтора раза. Одним из основных факторов массового перехода на токенизированные платежи стал вывод из оборота устройств без поддержки NFC и наращивание цифровой эмиссии банковских карт.

Об эмиссии карт системы "Мир" было объявлено шесть лет назад. Три года назад на карты "Мир" были переведены все зарплаты бюджетников. Тогда же карту впервые начали обслуживать за рубежом — в Белоруссии. Операции по картам "Мир" сегодня доступны также в Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Турции, Южной Осетии.