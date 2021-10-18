Украинца поймали на перевозке иракских мигрантов в Польшу в фургоне

В Польше задержали гражданина Украины, который в фургоне нелегально перевозил 27 мигрантов из Ирака. Об этом сообщает Пограничная служба Польши в своём аккаунте в "Твиттере".

"Сегодня, 17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали возле насёленного пункта Радивилов гражданина Украины, который в грузовике популярной курьерской компании перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", — отметили польские пограничники.

Dziś tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym należącym do popularnej firmy kurierskiej przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021

Судя по фото, мигранты ехали в кузове фургона даже без сидений. Они находились там среди различной утвари.