Украинца поймали на перевозке иракских мигрантов в Польшу в фургоне
Для этих целей предприимчивый гражданин пользовался автомобилем популярной компании.
Фото © Twitter / Straż Graniczna
В Польше задержали гражданина Украины, который в фургоне нелегально перевозил 27 мигрантов из Ирака. Об этом сообщает Пограничная служба Польши в своём аккаунте в "Твиттере".
"Сегодня, 17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали возле насёленного пункта Радивилов гражданина Украины, который в грузовике популярной курьерской компании перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", — отметили польские пограничники.
Dziś tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym należącym do popularnej firmy kurierskiej przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021
Судя по фото, мигранты ехали в кузове фургона даже без сидений. Они находились там среди различной утвари.
А ранее Лайф рассказывал, что Литву и Польшу обвинили в попытке "выдавить" в Белоруссию свыше восьми с половиной тысяч мигрантов.
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