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Украинца поймали на перевозке иракских мигрантов в Польшу в фургоне

Для этих целей предприимчивый гражданин пользовался автомобилем популярной компании.

18 октября, 01:40
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Straz_Graniczna" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Straż Graniczna</a></p>

Фото © Twitter / Straż Graniczna

В Польше задержали гражданина Украины, который в фургоне нелегально перевозил 27 мигрантов из Ирака. Об этом сообщает Пограничная служба Польши в своём аккаунте в "Твиттере".

"Сегодня, 17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали возле насёленного пункта Радивилов гражданина Украины, который в грузовике популярной курьерской компании перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", — отметили польские пограничники.

Судя по фото, мигранты ехали в кузове фургона даже без сидений. Они находились там среди различной утвари.

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А ранее Лайф рассказывал, что Литву и Польшу обвинили в попытке "выдавить" в Белоруссию свыше восьми с половиной тысяч мигрантов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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