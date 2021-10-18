Простой способ восполнить нехватку витамина С посоветовала диетолог

Суточная доза поддерживающего иммунитет витамина C для здорового человека — 90 миллиграммов. Особенно актуальный в период сезонных заболеваний элемент питания содержится во фруктах и овощах, объяснила врач-диетолог Татьяна Залётова.

"Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно. У людей, которые едят овощи и фрукты, дефицита витамина C не существует", — пояснила Татьяна Залётова в интервью радио Sputnik.

При болезни же потребность в витамине С возрастает, иногда даже в десятки раз, отмечает Залётова. Определиться с дозировкой поможет врач, так как дополнить суточную дозу поеданием продуктов уже может быть непосильно. Придётся очень сильно увеличить количество еды. А в аптечных средствах норма порой сильно завышена, объяснила диетолог.

"В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1000 и даже 2000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность", — добавила эксперт.