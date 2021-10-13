Учёные назвали 9 витаминов, способных повысить эффективность вакцинации от ковида

Потребление в достаточном количестве девяти видов витаминов может повысить эффективность вакцинации, в том числе и от ковида. К такому выводу пришли учёные из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН.

Они отмечают, что употребление фолиевой кислоты, витаминов A, D, B12, а также цинка, железа, селена, марганца и ненасыщенных жирных кислот омега-3 может увеличивать титр антител после вакцинации, препятствовать недомоганию после прививки.

По мнению учёных, иммунный ответ на вакцинацию у людей с нехваткой вышеперечисленных микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому в некоторых случаях прививку стоит сопровождать приёмом биодобавок.

Однако, как пишут "Известия", эффективность употребления ещё предстоит проверить в клинических условиях. Опрошенные газетой эксперты говорят, что нехватка определённых витаминов может быть вызвана не просто их дефицитом, а конкретным заболеванием.

Все вещества, перечисленные в научной статье, принимают преимущественно в форме биологически активных добавок, а не лекарств, обратил внимание доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Лекарственные средства проходят полный комплекс исследований, которые подтверждают безопасность данного вещества, а БАДы такой проверки не проходят", — подчеркнул специалист.

При этом специалисты подчёркивают, что лучше всего правильно питаться, тогда дефицита микроэлементов не возникнет. Вместе с тем они предупреждают, что и авитаминоз, и гипервитаминоз могут быть опасны.