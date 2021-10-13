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Врач назвал три причины высокой смертности от ковида в России

По мнению медика, часть вины за это лежит на самих гражданах, которые не спешат в центры вакцинации.

12 октября, 21:39
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Есть по меньшей мере три причины высокой смертности от коронавирусной инфекции, которая отмечается сейчас в России. В том числе это низкий уровень вакцинации. Об этом заявил главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьёзным отношением граждан к пандемии. Вирус CoViD-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", — написал Валерий Вечорко в своём Telegram-канале.

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Он также напомнил, что в последнее время ковидом болеют и молодые люди, причём в довольно тяжёлой форме. Доходит и до смертельных случаев.

Ранее главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице. Всему виной низкие темпы вакцинации, хотя возможность сделать прививку в городе до сих пор есть не только в поликлиниках, но и в общественных местах вроде торговых центров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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