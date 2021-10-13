Врач назвал три причины высокой смертности от ковида в России

Есть по меньшей мере три причины высокой смертности от коронавирусной инфекции, которая отмечается сейчас в России. В том числе это низкий уровень вакцинации. Об этом заявил главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьёзным отношением граждан к пандемии. Вирус CoViD-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", — написал Валерий Вечорко в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что в последнее время ковидом болеют и молодые люди, причём в довольно тяжёлой форме. Доходит и до смертельных случаев.