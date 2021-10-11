Главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице
Всему виной низкие темпы вакцинации, хотя возможность сделать прививку в городе до сих пор есть не только в поликлиниках, но и в общественных местах вроде торговых центров.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве до сих пор не выработан из-за низких темпов вакцинации. Об этом в интервью Первому каналу заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
"Всё, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации", — отметила она.
Ранее Лайф рассказывал, что заболеваемость ковидом в Москве выросла в полтора раза за две недели. По данным столичного оперативного штаба, также растёт количество госпитализаций. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки возросло до 5002 против 4610 днём ранее. Количество летальных исходов в столице увеличилось на 71.
В целом по России выявили 29 409 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Это второе по величине значение за пандемию: выше было только 24 декабря прошлого года, когда суточное число заболевших в нашей стране составило 29 935.
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