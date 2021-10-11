Главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице

Стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве до сих пор не выработан из-за низких темпов вакцинации. Об этом в интервью Первому каналу заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

"Всё, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации", — отметила она.

Ранее Лайф рассказывал, что заболеваемость ковидом в Москве выросла в полтора раза за две недели. По данным столичного оперативного штаба, также растёт количество госпитализаций. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки возросло до 5002 против 4610 днём ранее. Количество летальных исходов в столице увеличилось на 71.