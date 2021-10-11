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Инфекционист: Москва близка к пику заболеваемости коронавирусом

Эксперт при этом отметил, что вакцинировано от инфекции очень мало людей — лишь половина от тех цифр, что были запланированы на начало июля.

11 октября, 09:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Москва сейчас находится близко к пику заболеваемости коронавирусом, считает бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Сейчас очень много факторов для этого (увеличения случаев заражения коронавирусом. — Прим. Лайфа), в том числе и то, что активно люди заболевают ОРЗ. В Москве сейчас одно из повышений [уровня заболеваемости], у нас же всё время то вниз, то вверх. Но мы уже рядом с пиком заболеваемости, буквально несколько дней", — отметил Малышев.

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Инфекционист добавил, что на данный момент вакцинировалось мало людей — всего половина от того числа, что было запланировано на начало июня. По его словам, такими темпами "до базовых цифр" прививочной кампании Москва точно не дойдёт. Малышев подчеркнул, что есть кому болеть CoViD-19 и таких много.

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Ранее Лайф рассказывал, что заболеваемость ковидом в Москве выросла в полтора раза за две недели. По данным столичного оперативного штаба, также растёт количество госпитализаций.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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