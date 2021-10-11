В России предложили штрафовать за отказ от вакцинации от ковида

Людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, нужно штрафовать. Таким мнением поделился вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка пяти тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной", — отметил эксперт.

Вирусолог сравнил нежелание прививаться с вредными привычками, за которые принято платить сборы — акцизы на алкоголь и сигареты. По словам Лукашева, любое тяжёлое заболевание, в том числе коронавирус, является очень большим ущербом для медицинской системы. Так, лечение одного больного в медучреждении обходится примерно в 200 тысяч рублей, а если считать косвенный ущерб, отметил специалист, то сумма, наверное, приближается к 500 тыс. рублей.