Жители Татарстана устроили у аэроклуба стихийный мемориал жертвам крушения L-410

Жители Мензелинска устроили у здания аэроклуба стихийный мемориал в память о погибших в крушении самолёта L-410. Лайф публикует видео с места событий.

Люди несут к зданию организации цветы и свечи, там также установлены таблички с надписями "Скорбим" и "Светлая память погибшим". Кроме того, на стене сооружения разместили номера телефонов горячей линии для родственников пострадавших в авиакатастрофе.