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Жители Татарстана устроили у аэроклуба стихийный мемориал жертвам крушения L-410

Местные несут к зданию организации цветы и свечи. Здесь же разместили номера телефонов горячей линии для родственников пострадавших.

11 октября, 09:04

Скриншот © LIFE

Жители устроили у аэроклуба стихийный мемориал жертвам крушения L-410 в Татарстане. Видео © LIFE

Жители Мензелинска устроили у здания аэроклуба стихийный мемориал в память о погибших в крушении самолёта L-410. Лайф публикует видео с места событий.

Люди несут к зданию организации цветы и свечи, там также установлены таблички с надписями "Скорбим" и "Светлая память погибшим". Кроме того, на стене сооружения разместили номера телефонов горячей линии для родственников пострадавших в авиакатастрофе.

"К прыжку готов": Лайф публикует последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане

"К прыжку готов": Лайф публикует последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением самолёта в Татарстане

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них — два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым из них, 16 погибли. Лайф опубликовал список всех пассажиров. Сегодняшний день, 11 октября, в Татарстане объявлен днём траура.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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