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Самолёт с 20 парашютистами совершил жёсткую посадку в Татарстане

По предварительным данным, речь идёт о лёгком многоцелевом двухмоторном самолёте L-410. Судьба пассажиров и экипажа неизвестна.

10 октября, 06:41

Фото © wikipedia.org

В Татарстане совершил жёсткую посадку самолёт, принадлежащий мензелинскому аэроклубу. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Информация об их состоянии выясняется. По предварительным данным, речь идёт о лёгком многоцелевом двухмоторном самолёте L-410. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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