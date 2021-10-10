Самолёт с 20 парашютистами совершил жёсткую посадку в Татарстане

В Татарстане совершил жёсткую посадку самолёт, принадлежащий мензелинскому аэроклубу. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Информация об их состоянии выясняется. По предварительным данным, речь идёт о лёгком многоцелевом двухмоторном самолёте L-410. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.