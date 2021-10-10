Украинский политик предупредил страну о неминуемой трагедии в случае прекращения транзита из России

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко предрёк стране настоящую трагедию, если Киев лишится транзита российского газа. Он отметил, что Незалежная могла бы продолжать покупать реверсный российский газ под видом европейского через коррупционные схемы, но это не приведёт ни к чему хорошему.

"Трагедия будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ", — пояснил Червоненко в эфире телеканала "Наш".

Он добавил, что сам газопровод изначально строился как основной канал поставки российских энергоносителей в Европу и сконструирован так, что для его работы требуется наличие определённого количества газа в трубе. Таким образом, в случае прекращения транзита грядёт коллапс всей газовой системы Украины, добавил бывший министр.

Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.