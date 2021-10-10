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Фьюри нокаутировал Уайлдера и отстоял чемпионский пояс WBC

По ходу поединка боксёры дважды отправляли друг друга в нокдауны.

10 октября, 05:08
<p>Фото © ТАСС/РА</p>

Фото © ТАСС/РА

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе, победив американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Поединок состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада).

По ходу боя боксёры дважды отправляли друг друга в нокдауны. Это была третья встреча британца и американца. Первый бой прошёл в декабре 2018 года и завершился вничью. В феврале 2020 года состоялся второй поединок, в котором победу одержал Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться ещё в прошлом году, однако переносился несколько раз.

"Я медведь гризли": Фьюри пригрозил разбить и обезобразить Уайлдера

"Я медведь гризли": Фьюри пригрозил разбить и обезобразить Уайлдера

Таким образом, 33-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья.

Ранее британского боксёра Фьюри назвали "монстром" после того, как от его ударов по груше рухнул потолок.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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