Фьюри нокаутировал Уайлдера и отстоял чемпионский пояс WBC
По ходу поединка боксёры дважды отправляли друг друга в нокдауны.
Фото © ТАСС/РА
Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе, победив американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Поединок состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада).
По ходу боя боксёры дважды отправляли друг друга в нокдауны. Это была третья встреча британца и американца. Первый бой прошёл в декабре 2018 года и завершился вничью. В феврале 2020 года состоялся второй поединок, в котором победу одержал Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться ещё в прошлом году, однако переносился несколько раз.
Таким образом, 33-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья.
Ранее британского боксёра Фьюри назвали "монстром" после того, как от его ударов по груше рухнул потолок.
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