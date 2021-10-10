Фьюри нокаутировал Уайлдера и отстоял чемпионский пояс WBC

По ходу боя боксёры дважды отправляли друг друга в нокдауны. Это была третья встреча британца и американца. Первый бой прошёл в декабре 2018 года и завершился вничью. В феврале 2020 года состоялся второй поединок, в котором победу одержал Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться ещё в прошлом году, однако переносился несколько раз.