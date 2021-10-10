На Украине оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев"

"В "12 стульях" замечательный монтёр говорил, что консенсус — это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или вам это поручат, мы с вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда во всём мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то и второй", — сказал нардеп в эфире "Украины 24".