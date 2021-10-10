На Украине оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев"
Киев призвали отменить "глупые решения", которые мешают проведению переговоров.
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев", комментируя возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"В "12 стульях" замечательный монтёр говорил, что консенсус — это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или вам это поручат, мы с вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда во всём мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то и второй", — сказал нардеп в эфире "Украины 24".
Депутат уверен, что Правительство Украины должно отменить "глупые решения", которые мешают переговорам Путина и Зеленского. Он также указал на "тупую" антироссийскую риторику Киева, мешающую улучшению отношений между Россией и Незалежной.
Ранее стало известно, что Москва направила Киеву 12 потенциальных вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения на встрече Путина и Зеленского. Однако Украина, как говорят в Кремле, на предложенную повестку не отреагировала, к тому же позже пресс-секретарь Зеленского обозначил очередное условие переговоров.
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