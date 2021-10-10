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Самолёт с сотрудниками Минздрава потерпел крушение в Боливии

Медики занимались исследованиями, касающимися борьбы с денге и чикунгунья.

10 октября, 04:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SkyNewsVWA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VICTOR WILFREDO AVENDAÑO</a></p>

Фото © Twitter / VICTOR WILFREDO AVENDAÑO

Шесть человек погибли в результате крушения самолёта ВВС Боливии с сотрудниками Министерства здравоохранения. Воздушное судно разбилось после вылета из городка Риберальта, сообщил президент страны Луис Арсе.

"Мы потрясены авиакатастрофой в [департаменте] Пандо, в которой погибло шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии", — написал он в Twitter.

Арсе выразил соболезнования семьям погибших. На борту самолёта находились двое пилотов и четверо специалистов Минздрава, "которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья". Они направлялись в город Кобиха.

Самолёт потерпел крушение на территории аэропорта в США, погибло четыре человека

Самолёт потерпел крушение на территории аэропорта в США, погибло четыре человека

Ранее сообщалось, что самолёт с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в Канаде. А в США самолёт разорвало на части от столкновения с рекламным щитом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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