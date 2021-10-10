Самолёт с сотрудниками Минздрава потерпел крушение в Боливии
Медики занимались исследованиями, касающимися борьбы с денге и чикунгунья.
Фото © Twitter / VICTOR WILFREDO AVENDAÑO
Шесть человек погибли в результате крушения самолёта ВВС Боливии с сотрудниками Министерства здравоохранения. Воздушное судно разбилось после вылета из городка Риберальта, сообщил президент страны Луис Арсе.
"Мы потрясены авиакатастрофой в [департаменте] Пандо, в которой погибло шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии", — написал он в Twitter.
Арсе выразил соболезнования семьям погибших. На борту самолёта находились двое пилотов и четверо специалистов Минздрава, "которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья". Они направлялись в город Кобиха.
Ранее сообщалось, что самолёт с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в Канаде. А в США самолёт разорвало на части от столкновения с рекламным щитом.
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