Самолёт с сотрудниками Минздрава потерпел крушение в Боливии

Шесть человек погибли в результате крушения самолёта ВВС Боливии с сотрудниками Министерства здравоохранения. Воздушное судно разбилось после вылета из городка Риберальта, сообщил президент страны Луис Арсе.

"Мы потрясены авиакатастрофой в [департаменте] Пандо, в которой погибло шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии", — написал он в Twitter.