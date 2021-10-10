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"Я медведь гризли": Фьюри пригрозил разбить и обезобразить Уайлдера

Поединок Бронзового Бомбардировщика и Цыганского Короля проходит в Лас-Вегасе.

10 октября, 04:01
<p>Тайсон Фьюри. Фото © ТАСС/АР</p>

Тайсон Фьюри. Фото © ТАСС/АР

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри перед реваншем против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера поделился своими ожиданиями. Британец и американец сошлись в третий раз в бою за чемпионский пояс.

"Я собираюсь быть медведем, выйду в ринг и буду вести себя как медведь. Я медведь гризли", — заявил Фьюри.

Британского боксёра Фьюри назвали "монстром" после того, как от его ударов по груше рухнул потолок

Британского боксёра Фьюри назвали "монстром" после того, как от его ударов по груше рухнул потолок

Боксёр добавил, что медведи гризли агрессивны и нападают. Они ловят людей, обезображивают. И именно это он собирается сделать с Деонтеем Уайлдером.

Напомним, третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером начался утром 10 октября. Поединок Бронзового Бомбардировщика и Цыганского Короля проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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