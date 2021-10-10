Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри перед реваншем против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера поделился своими ожиданиями. Британец и американец сошлись в третий раз в бою за чемпионский пояс.

"Я собираюсь быть медведем, выйду в ринг и буду вести себя как медведь. Я медведь гризли", — заявил Фьюри.

Боксёр добавил, что медведи гризли агрессивны и нападают. Они ловят людей, обезображивают. И именно это он собирается сделать с Деонтеем Уайлдером.