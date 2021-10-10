"Я медведь гризли": Фьюри пригрозил разбить и обезобразить Уайлдера
Поединок Бронзового Бомбардировщика и Цыганского Короля проходит в Лас-Вегасе.
Тайсон Фьюри. Фото © ТАСС/АР
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри перед реваншем против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера поделился своими ожиданиями. Британец и американец сошлись в третий раз в бою за чемпионский пояс.
"Я собираюсь быть медведем, выйду в ринг и буду вести себя как медведь. Я медведь гризли", — заявил Фьюри.
Боксёр добавил, что медведи гризли агрессивны и нападают. Они ловят людей, обезображивают. И именно это он собирается сделать с Деонтеем Уайлдером.
Напомним, третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером начался утром 10 октября. Поединок Бронзового Бомбардировщика и Цыганского Короля проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile.
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