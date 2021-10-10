В Мали освободили похищенную боевиками четыре года назад колумбийскую монахиню

Колумбийская монахиня Глория Сесилия Нарваес, похищенная боевиками в Мали, была освобождена. Она была взята в заложники в 2017 году, когда работала миссионером в Кутиале, примерно в 400 километрах к востоку от Бамако.

Офис президента Мали опубликовал в "Твиттере" фотографии со встречи францисканской монахини с временным президентом Асими Гойтой. Пока не известно, был ли выплачен выкуп за её освобождение. В заявлении, опубликованном канцелярией главы государства, говорится, что вызволение Глории Нарваес произошло после "совместных усилий нескольких разведывательных служб".

Архиепископ Бамако Жан Зербо также подтвердил освобождение Нарваес и сообщил, что она "чувствует себя хорошо".

"Мы много молились о её освобождении. Я благодарю малийские власти и других добрых людей, которые сделали возможным это освобождение", — сказал он, уточнив, что Нарваес вскоре отправится в Рим.