Трамп заявил, что Россия и КНР изучают брошенные в Афганистане вертолёты Apache

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о планах России и Китая создать более дешёвые и продвинутые аналоги вертолётов Apache. По его словам, специалисты двух стран уже разобрали и изучают брошенные в Афганистане американские воздушные суда.

"У России и Китая есть образцы наших вертолётов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро у них получится создать лучшую технику и по более низкой цене", — предупредил бывший американский лидер на митинге своих сторонников в штате Айова.