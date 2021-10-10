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Трамп заявил, что Россия и КНР изучают брошенные в Афганистане вертолёты Apache

По его словам, американские войска при выходе из страны сломали несколько таких машин.

10 октября, 03:12
<p>Фото © US Air Force</p>

Фото © US Air Force

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о планах России и Китая создать более дешёвые и продвинутые аналоги вертолётов Apache. По его словам, специалисты двух стран уже разобрали и изучают брошенные в Афганистане американские воздушные суда.

"У России и Китая есть образцы наших вертолётов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро у них получится создать лучшую технику и по более низкой цене", — предупредил бывший американский лидер на митинге своих сторонников в штате Айова.

По словам Трампа, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолётов" и они оказались у врагов США.

Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана

Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана

Ранее экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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