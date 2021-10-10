Цискаридзе разнёс Большой театр из-за смерти 38-летнего актёра на сцене
Он опубликовал переписку, в которой описываются проблемы с безопасностью в учреждении.
Ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Николай Цискаридзе прокомментировал смерть артиста Евгения Кулеша, которого придавила декорация на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре. Об этом он написал в своём инстаграме.
Артист выразил соболезнования родственникам трагически погибшего артиста и назвал причиной несчастного случая "эффективную работу" менеджмента театра. Знаменитый танцовщик также опубликовал переписку, предположительно, с сотрудницей Большого, в которой та описывает проблемы с безопасностью в учреждении.
Собеседница Цискаридзе в сообщении пишет, что сложнейший спектакль "Садко" ставился всего за месяц и было всего лишь две репетиции. По словам Елены, она была свидетелем, как придавившая Кулеша декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей.
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру декорацией придавило шею. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш.
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