Цискаридзе разнёс Большой театр из-за смерти 38-летнего актёра на сцене

Николай Цискаридзе прокомментировал смерть артиста Евгения Кулеша, которого придавила декорация на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре. Об этом он написал в своём инстаграме.

Артист выразил соболезнования родственникам трагически погибшего артиста и назвал причиной несчастного случая "эффективную работу" менеджмента театра. Знаменитый танцовщик также опубликовал переписку, предположительно, с сотрудницей Большого, в которой та описывает проблемы с безопасностью в учреждении.

Собеседница Цискаридзе в сообщении пишет, что сложнейший спектакль "Садко" ставился всего за месяц и было всего лишь две репетиции. По словам Елены, она была свидетелем, как придавившая Кулеша декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей.