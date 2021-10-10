Россиянам объяснили, как избавить квартиры от опасного для здоровья газа

Поскольку створки в современных пластиковых окнах закрываются почти герметично, в помещении неизбежно накапливается углекислый газ, который мы выдыхаем. Чрезмерная концентрация этого газа опасна для здоровья человека. Об этом рассказал эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

"Если в квартиру из-за пластиковых окон не попадает свежий воздух, то постоянно будет нарастать концентрация углекислого газа в помещении и падать концентрация кислорода, из-за чего состояние человека будет ухудшаться. То есть будет падать работоспособность, появится сонливость, а если совсем "надышать", то у тех, кто слабее или старше, может и сердце прихватить", — сказал эколог в интервью радио Sputnik.

Чтобы очистить дом от углекислого газа, достаточно приоткрыть окно на 15 минут. Важным условием является снижение температуры в помещении на один-два градуса. Как только это произойдёт, можно сделать вывод, что помещение хорошо проветрено и можно закрыть окно. Также Ястребцев призвал людей, которые боятся, что через открытое окно в дом попадёт не чистый воздух, а ещё более загрязнённый, проветривать жильё, когда на улице идёт дождь.

"Проветривать лучше во время дождя или сразу после него. Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле. Именно по этой причине экологи никогда не забирают воздух для проверки после дождя, потому что он будет чистым", — резюмировал эколог.