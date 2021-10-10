"Северный поток – 2" предложили отдать европейским компаниям
По мнению эксперта, такой ход позволит освободить газопровод от оков евросоюзного законодательства.
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Для соответствия Газовой директиве ЕС владельцами "Северного потока – 2" можно сделать европейских партнёров трубопровода. С этим предложением выступил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.
По мнению эксперта, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может обеспечить "некоторое поле для манёвра".
"В конечном итоге владельцем "Северного потока – 2" может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда всё будет в соответствии с газовой директивой", — объяснил Чижевский.
Однако, по словам аналитика, такое развитие событий — это крайний вариант. Чижевский отметил, что "Газпром" до сих пор надеется, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласится вывести "Северный поток – 2" из-под юрисдикции евросоюзного законодательства. Эксперт полагает, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать запуску трубопровода.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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