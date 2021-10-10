"Северный поток – 2" предложили отдать европейским компаниям

Для соответствия Газовой директиве ЕС владельцами "Северного потока – 2" можно сделать европейских партнёров трубопровода. С этим предложением выступил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.

По мнению эксперта, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может обеспечить "некоторое поле для манёвра".

"В конечном итоге владельцем "Северного потока – 2" может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда всё будет в соответствии с газовой директивой", — объяснил Чижевский.