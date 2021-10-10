День Савватия Пчельника: Что категорически нельзя делать 10 октября
По наблюдениям предков, в этот день не следует ругаться и спорить, а все конфликты надо стараться сводить на нет.
Фото © Pixabay
10 октября православные отмечают День Савватия Пчельника. В это время на Руси чтили святого Савватия — основателя легендарного Соловецкого монастыря, считавшегося покровителем пчёл и бортничества.
Праздник был богат на свои традиции и особые приметы. Так, например, до 10 октября обязательно нужно было закончить подготовку ульев к зиме — на Руси верили, что именно в этот день пчелиная матка уносит с собой ключи от лета и наступают холода. Бортничество, верили люди, требует чистой души и непорочных помыслов. Поэтому пчеловоды ходили в церковь и молились святому Савватию, обязательно привлекая к этому и детей — как самых невинных и безгрешных.
Однако есть и то, чем категорически нельзя заниматься 10 октября. Во-первых, настрого запрещалось работать — существовало поверье, что любой труд, не связанный с пчеловодством, будет обречён на провал. Также в этот день нельзя ругаться и спорить. Полагалось все конфликты сводить на нет и искать компромиссы.
Кроме того, в День Савватия Пчельника определяли, каким будет остаток года. Так, если 10 октября прошла гроза — зима будет мягкой и короткой. А вот большое количество шишек на хвойных деревьях к этому дню указывало на то, что зимний период будет морозным. Сухая и тёплая погода говорит о том, что осень продлится долго. Также были и характерные "пчелиные" традиции. На Савватия присматривались к леткам — входам в ульи. Если насекомые долго оставляли его открытым — зиму ждали тёплую. А вот плотно закупоренный вход в пчелиное жилище говорил о длительных и сильных морозах.
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