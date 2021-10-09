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На какой день в 2021 году выпадает родительская суббота и что в этот день делают

Покровская суббота связана с одним из больших церковных праздников — Покровом Пресвятой Богородицы. В 2021 году её празднование придётся на 9 октября.

8 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Праздник существует уже более 400 лет, а установил его первый Московский патриарх в память о павших под Казанью воинах. В дальнейшем его присоединили к православному празднику поминовения усопших — родительские субботы.

Во время празднования Покрова в храмах по всей России идут службы за упокой душ усопших. Люди пишут записки с именами умерших родных и кладут их в специальную коробку, а затем ставят свечку перед иконой.

Также иногда прихожане приносят с собой продукты и оставляют их в церкви. Называется это "на канон". В старые времена люди приносили еду, раскладывали её на столе, который стоял в храме, и угощали всех входящих. А сейчас просто оставляют дары в определённом месте. Потом всё это отдаётся на благотворительность или нужды прихода.

В этот день священнослужители также советуют прихожанам обязательно посетить кладбище, где те поминают усопших и убираются на их могилах. А если человек по какой-то причине не сможет посетить храм или кладбище, ему советуют прочитать молитвы дома и поставить свечки на домашний иконостас.

Плохого об умершем в родительскую субботу говорить нельзя, каким бы ни был при жизни человек. Не рекомендуется упоминать в молитвах и имена людей, покончивших жизнь самоубийством. По традиции в день Покрова верующие накрывают дома поминальные столы, где кроме другой еды обязательно должна стоять кутья — это каша из риса с примесью изюма. Блюдо считается символом веры в вечную жизнь.

Гостей зовут в основном из тех, кто был знаком с усопшим, и во время трапезы вспоминают, каким хорошим человеком был покойный. Не забывали в Покровскую субботу и о детях. В народе считалось, что малыши лучше всего поминают умерших, поскольку их души невинны и чисты. Поэтому всем соседским ребятам принято выносить сладкое угощение.

Существуют и народные приметы, связанные с Покровской субботой. Считается, что если в этот день выпадет первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима. Зато если день будет теплым, зимние холода припозднятся.

С новым 7530-м!: Православные христиане отмечают церковный Новый год, или Новолетие

С новым 7530-м!: Православные христиане отмечают церковный Новый год, или Новолетие

Авторы
Татьяна Богданова

Татьяна Богданова

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