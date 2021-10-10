Немцы предложили России задуматься о строительстве "Северного потока – 4"
Они отметили то, что европейские власти не понимают, как выйти из сложившейся на газовом рынке ситуации.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Читатели немецкой газеты Die Zeit поспорили с автором статьи о газовом кризисе в Европе, который утверждал, что одной из причин дефицита топлива якобы стала энергетическая политика Москвы. Они напомнили о нескончаемых попытках европейских стран "насолить" России.
"Россия тщательно выполняет все свои договорные обязательства. В то же время она может поставлять больше газа помимо существующих договорённостей. Кстати, в отличие от наших друзей по ту сторону Атлантики. Факт в том, что в газовом бизнесе ЕС (за исключением Германии) в последние месяцы сделал всё, чтобы насолить России", — написал один из читателей.
Некоторые отметили то, что сами европейские власти не понимают, как выйти из сложившейся на рынке ситуации. Они в шутку предложили России задуматься над очередным "Северным потоком".
"Может, нам нужен ещё "Северный поток – 3 и 4"?" — пошутил пользователь.
"С климатической точки зрения было и остаётся безумием сначала отключить атомные электростанции, а затем угольные", — отметил один из комментаторов.
"Почему такая паника? Ведь все соглашались с тем, что цены на энергию будут расти в интересах защиты климата", — задумался пользователь.
"Вот что поможет этой зимой: надевать кальсоны под джинсы дома и на работе", — заключил другой.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, и к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке.
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