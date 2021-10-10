Тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане

Тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в частном жилом доме в городе Кургане на улице Урожайной. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"В ночь на 10 октября в Кургане произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Урожайной. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырёх человек — двух женщин, 1958 и 1979 года рождения, и двоих детей, 2013 и 2008 года рождения", — сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.