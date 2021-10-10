Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своём видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства отметил, что этого удалось достичь усилиями отечественных аграриев.

"Благодаря вашей ответственной, напряжённой работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию", — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил положительные тенденции и в животноводстве, виноградарстве, садоводстве, производстве органических продуктов. Он добавил, что аграрный сектор является одним из флагманов российской экономики и он динамично развивается.

"Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке. Причём в экспорте растёт именно доля продуктов с глубокой степенью переработки", — поведал президент России.

Также Путин пообещал, что власти страны будут способствовать успешности сельскохозяйственного комплекса. По его словам, у граждан РФ, особенно у семей с детьми, всё большую популярность приобретает сельский туризм, который даёт дополнительные стимулы и ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

"У малого бизнеса здесь большой потенциал. И мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор. И в целом делать всё для того, чтобы сельское хозяйство стало ещё более успешным, а жизнь на селе — комфортной, современной и благополучной", — заметил глава государства.

Российский лидер также напомнил, что в стране уже существуют программы поддержки, включая ипотечное кредитование, улучшение оказания медицинских услуг и образования. В частности, с начала прошлого года действует льготная сельская ипотека по ставке до 3%. За это время, в том числе с помощью такой ипотеки, в новое жильё переехали более 90 тысяч семей. Как уточнил президент, в нынешнем году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на улучшение социальной сферы и качества жизни граждан. Это модернизация первичного звена здравоохранения, программа капитального ремонта школьных зданий, социальная газификация. Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населённым пунктам, отметил Путин.

В заключение президент РФ подчеркнул, что создание достойных привлекательных условий для жизни на селе — одно из важнейших направлений государственной политики России. Путин особо уточнил, что народ России гордится успехами, достигнутыми благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Спасибо вам большое за честный труд, за надёжность, преданность своему делу", — сказал глава государства.