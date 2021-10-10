Журова связала решение WADA по Московской антидопинговой лаборатории с успехами россиян на ОИ-2020
Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Светлана Журова. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
По её оценке, там просто не могут смириться с тем, что отечественные атлеты "выиграли слишком много медалей" в Токио.
Депутат Госдумы России Светлана Журова связала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории с успехами россиян на ОИ-2020.
"Если WADA борется с допингом, то в России обязательно должна быть какая-то лаборатория. Сейчас у нас не было массовых дисквалификаций или случаев выявления положительных допинговых проб. Всех возмутило, что россияне выиграли слишком много медалей в Токио. Это их проблемы, что они не могут смириться с тем фактом, что чистые русские спортсмены побеждают", — пояснила Журова в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализа проб крови для исследования биологических паспортов спортсменов. Российская сторона имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.