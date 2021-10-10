Журова связала решение WADA по Московской антидопинговой лаборатории с успехами россиян на ОИ-2020

По её оценке, там просто не могут смириться с тем, что отечественные атлеты "выиграли слишком много медалей" в Токио.

"Если WADA борется с допингом, то в России обязательно должна быть какая-то лаборатория. Сейчас у нас не было массовых дисквалификаций или случаев выявления положительных допинговых проб. Всех возмутило, что россияне выиграли слишком много медалей в Токио. Это их проблемы, что они не могут смириться с тем фактом, что чистые русские спортсмены побеждают", — пояснила Журова в беседе с RT.