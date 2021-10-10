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Трое детей погибли и ещё двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье

За жизнь выживших в аварии несовершеннолетних в настоящее время борются врачи.

9 октября, 22:14
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/sp.posad?z=photo-70719848_457300530/wall-70719848_467682" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслушка | Сергиев Посад</a></p>

Фото © VK / Подслушка | Сергиев Посад

Трое детей погибли и ещё двое получили различные травмы в результате столкновения двух машин в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Страшная авария произошла на 7-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Трое несовершеннолетних пассажиров одной из машин скончались на месте. Ещё двое детей и один взрослый пострадали. За их жизнь борются врачи, причины ДТП выясняются.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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