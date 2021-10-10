Трое детей погибли и ещё двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье

Трое детей погибли и ещё двое получили различные травмы в результате столкновения двух машин в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Страшная авария произошла на 7-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Трое несовершеннолетних пассажиров одной из машин скончались на месте. Ещё двое детей и один взрослый пострадали. За их жизнь борются врачи, причины ДТП выясняются.