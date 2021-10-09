Пьяный москвич на BMW насмерть сбил вышедшего за аварийным знаком водителя

В Москве на Шереметьевской улице погиб водитель Nissan, в него врезался 28-летний мужчина на BMW. Как сообщил Лайфу источник, виновник аварии был пьян.

По предварительным данным, водитель Nissan остановился в полосе движения, так как у него сломался автомобиль. Он подошёл к багажнику, чтобы достать знак аварийной остановки, и в этот момент в него влетел BMW. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места происшествия. На кадрах видно, как от сильного удара покорёжило бамперы автомобилей. У Nissan выбито заднее стекло, треть машины превратилась в груду обломков.