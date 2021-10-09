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Пьяный москвич на BMW насмерть сбил вышедшего за аварийным знаком водителя

На фотографиях с места происшествия, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как треть "ниссана" превратилась в груду обломков.

9 октября, 06:49
<p><em style="font-style: italic;">Фото</em> <em style="font-style: italic;">в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Шереметьевской улице погиб водитель Nissan, в него врезался 28-летний мужчина на BMW. Как сообщил Лайфу источник, виновник аварии был пьян.

  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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По предварительным данным, водитель Nissan остановился в полосе движения, так как у него сломался автомобиль. Он подошёл к багажнику, чтобы достать знак аварийной остановки, и в этот момент в него влетел BMW. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места происшествия. На кадрах видно, как от сильного удара покорёжило бамперы автомобилей. У Nissan выбито заднее стекло, треть машины превратилась в груду обломков.

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Ранее на севере Москвы 21-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил троих человек. Как сообщили в столичной прокуратуре, виновник аварии никогда не получал водительского удостоверения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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