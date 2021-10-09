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После обрушения дома в Батуми задержали владельца квартиры и двоих рабочих

Следствие полагает, что они сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, из-за чего и произошла трагедия.

9 октября, 06:07
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CUwxbZrrfcL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">batumelebi.ge</a></p>

Фото © Instagram/batumelebi.ge

Полиция Грузии задержала троих человек по делу об обрушении части жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих. Им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.


По данным следствия, под руководством хозяина жилья нанятые специалисты провели строительные и ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, в результате чего и произошло обрушение.

Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. В результате пятеро жильцов погибли. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь, из-под завалов удалось спасти двоих человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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