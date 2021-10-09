После обрушения дома в Батуми задержали владельца квартиры и двоих рабочих
Следствие полагает, что они сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, из-за чего и произошла трагедия.
Фото © Instagram/batumelebi.ge
Полиция Грузии задержала троих человек по делу об обрушении части жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих. Им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, под руководством хозяина жилья нанятые специалисты провели строительные и ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, в результате чего и произошло обрушение.
Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. В результате пятеро жильцов погибли. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь, из-под завалов удалось спасти двоих человек.
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