После обрушения дома в Батуми задержали владельца квартиры и двоих рабочих

Полиция Грузии задержала троих человек по делу об обрушении части жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих. Им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.



По данным следствия, под руководством хозяина жилья нанятые специалисты провели строительные и ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, в результате чего и произошло обрушение.