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КНР и США обсудили отмену пошлин и санкций

Представители Пекина и Вашингтона также обменялись мнениями о реализации торговой сделки.

9 октября, 05:34
<p>Фото: © Flickr/<strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.flickr.com/photos/bfinnegan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Finnegan</a></strong></p>

Фото: © Flickr/Finnegan

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай отмену таможенных пошлин и санкций, введённых администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

СМИ уточняет, что стороны признали важность торгово-экономических отношений Китая и США как для двух стран, так и для всего мира, согласились с необходимостью укреплять сотрудничество. Представители Пекина и Вашингтона также обменялись мнениями о реализации торговой сделки.

Власти Китая сообщили о двойном снижении пошлины на импорт товаров из США

Власти Китая сообщили о двойном снижении пошлины на импорт товаров из США

Напомним, "торговую войну" с Китаем развязала прошлая администрация США, предыдущий президент Штатов Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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