КНР и США обсудили отмену пошлин и санкций

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай отмену таможенных пошлин и санкций, введённых администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

СМИ уточняет, что стороны признали важность торгово-экономических отношений Китая и США как для двух стран, так и для всего мира, согласились с необходимостью укреплять сотрудничество. Представители Пекина и Вашингтона также обменялись мнениями о реализации торговой сделки.