КНР и США обсудили отмену пошлин и санкций
Представители Пекина и Вашингтона также обменялись мнениями о реализации торговой сделки.
Фото: © Flickr/Finnegan
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай отмену таможенных пошлин и санкций, введённых администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
СМИ уточняет, что стороны признали важность торгово-экономических отношений Китая и США как для двух стран, так и для всего мира, согласились с необходимостью укреплять сотрудничество. Представители Пекина и Вашингтона также обменялись мнениями о реализации торговой сделки.
Напомним, "торговую войну" с Китаем развязала прошлая администрация США, предыдущий президент Штатов Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки.
Комментариев: 0