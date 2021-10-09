Овечкин не смог доиграть предсезонный матч НХЛ из-за травмы

В первом периоде встречи Овечкин попытался применить силовой приём к нападающему "Филадельфии Флайерз" Трэвису Конечны, в результате чего сам упал на лёд. Хоккеист поднялся и отправился в раздевалку для получения медицинской помощи, после чего в игру так и не вернулся. Уточняется, что у 36-летнего россиянина травма нижней части тела.