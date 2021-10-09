Овечкин не смог доиграть предсезонный матч НХЛ из-за травмы
Он попытался применить силовой приём к форварду соперников Трэвису Конечны, но упал сам.
Фото © Twitter / Ryan Gilbert
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог доиграть предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии" из-за травмы. Об этом информирует пресс-служба клуба.
Alex Ovechkin hobbled off the ice after hitting Travis Konecny. pic.twitter.com/4M3nFl2IoL— Ryan Gilbert (@RGilbertSOP) October 8, 2021
В первом периоде встречи Овечкин попытался применить силовой приём к нападающему "Филадельфии Флайерз" Трэвису Конечны, в результате чего сам упал на лёд. Хоккеист поднялся и отправился в раздевалку для получения медицинской помощи, после чего в игру так и не вернулся. Уточняется, что у 36-летнего россиянина травма нижней части тела.
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