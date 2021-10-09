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Овечкин не смог доиграть предсезонный матч НХЛ из-за травмы

Он попытался применить силовой приём к форварду соперников Трэвису Конечны, но упал сам.

9 октября, 05:14

Фото © Twitter / Ryan Gilbert

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог доиграть предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии" из-за травмы. Об этом информирует пресс-служба клуба.

В первом периоде встречи Овечкин попытался применить силовой приём к нападающему "Филадельфии Флайерз" Трэвису Конечны, в результате чего сам упал на лёд. Хоккеист поднялся и отправился в раздевалку для получения медицинской помощи, после чего в игру так и не вернулся. Уточняется, что у 36-летнего россиянина травма нижней части тела.

Овечкин, Кучеров и Василевский вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Овечкин, Кучеров и Василевский вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Ранее Овечкин и Кузнецов набрали по два очка в выставочном матче с "Бостоном".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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