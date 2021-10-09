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Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь, под обломками всё ещё могут находиться люди.

9 октября, 05:05
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mobrep/2568" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мобильный репортёр"</a></p>

Фото © Telegram / "Мобильный репортёр"

Тело несовершеннолетнего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до пяти человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".

МВД Грузии ранее подтвердило данные о гибели четырёх человек, включая женщину и ребёнка. Там уточнили, что под завалами могли оставаться ещё трое детей. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь.

В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившейся пятиэтажки

В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившейся пятиэтажки

Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. На месте работают бригады спасателей. Как сообщили местные власти, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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