Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми
Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь, под обломками всё ещё могут находиться люди.
Фото © Telegram / "Мобильный репортёр"
Тело несовершеннолетнего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до пяти человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".
МВД Грузии ранее подтвердило данные о гибели четырёх человек, включая женщину и ребёнка. Там уточнили, что под завалами могли оставаться ещё трое детей. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь.
Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. На месте работают бригады спасателей. Как сообщили местные власти, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.
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