Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми

Тело несовершеннолетнего извлекли из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Батуми. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до пяти человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".

МВД Грузии ранее подтвердило данные о гибели четырёх человек, включая женщину и ребёнка. Там уточнили, что под завалами могли оставаться ещё трое детей. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась всю ночь.