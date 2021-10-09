Школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара"

Дети в Великобритании начали повторять "забавы" из корейского сериала "Игра в кальмара", представленного Netflix. Руководство учебных заведений вынуждено направлять письма родителям, чтобы те запретили детям смотреть кровавую ленту, сообщает LAD Bible.

"Мы заметили, что всё больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что в свою очередь вызывает конфликты", — говорится в заявлении одной из начальных школ.

Многие дети спрашивали разрешения у учителей принять участие в "конкурсах", которые представлены в триллере. В сериале проигравших наказывают жестокой смертью, и этот фактор насторожил руководство учебных заведений.

При этом повторяют кровавые сцены из сериала и бельгийские школьники. Учебное заведение в "Фейсбуке" обратилось к родителям с призывом не давать детям до 18 лет смотреть ленту. В школе пояснили, что ребята "играют в кальмара" на переменках и избивают проигравших.