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Школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара"

Подобные инциденты уже замечены в двух странах, в связи с чем учителя обеспокоены.

9 октября, 04:29
<p>Фото © ТАСС / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1301710/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КиноПоиск</a></p>

Фото © ТАСС / КиноПоиск

Дети в Великобритании начали повторять "забавы" из корейского сериала "Игра в кальмара", представленного Netflix. Руководство учебных заведений вынуждено направлять письма родителям, чтобы те запретили детям смотреть кровавую ленту, сообщает LAD Bible.

"Мы заметили, что всё больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что в свою очередь вызывает конфликты", — говорится в заявлении одной из начальных школ.

Многие дети спрашивали разрешения у учителей принять участие в "конкурсах", которые представлены в триллере. В сериале проигравших наказывают жестокой смертью, и этот фактор насторожил руководство учебных заведений.

При этом повторяют кровавые сцены из сериала и бельгийские школьники. Учебное заведение в "Фейсбуке" обратилось к родителям с призывом не давать детям до 18 лет смотреть ленту. В школе пояснили, что ребята "играют в кальмара" на переменках и избивают проигравших.

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

Ранее Лайф писал о том, почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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