Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви
В середине сентября на стриминговом сервисе Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который быстро оказался на вершине десяти самых популярных шоу.
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Сериал вышел 17 сентября на Netflix и с тех пор возглавил чарты стримингового сервиса более чем в 90 странах. И небеспричинно. Эстетика, актёрская игра, цепляющий сюжет. Саму идею для сериала режиссёр Хван Дон-хёк вынашивал больше десяти лет, и результат оправдал ожидания. Шоураннер разрушил все стереотипы о восточноазиатских сериалах — дорамах.
Я начинаю смотреть "Игру в кальмара". И когда уже всё досмотрел
Фото © Twitter / its_scintilla
Сумма за победу в "Игре в кальмара" прекрасна! Как раз хватит ровно на то, чтобы оплатить сеансы у психиатра после этой игры
Фото © Twitter / teamustliev
Главный герой — обаятельный, но карикатурно невезучий игроман Сон Ги Хун на грани нищеты. Однако жизнь переворачивается, когда в метро он встречает мужчину, который предлагает ему подзаработать, просто играя в игры. И вот уже через несколько дней мужчина просыпается в огромном зале вместе с 455 другими должниками. Игра начинается.
Видео © Tiktok / punyaibenk
"Не плачь! Это всего лишь персонажи сериала", — говорят они. Тем временем персонажи...
Фото © Twitter / _itsjav
В следующие дни эти незнакомые между собой люди играют в детские игры вроде "Море волнуется раз" и перетягивания каната. Вот только проигравшие не просто остаются без призов — их буквально убивают прямо на глазах у остальных участников.
"Игра в кальмара": сюжет/эстетика
Фото © Twitter / NetflixUK
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Фото © Twitter / lisenookkk
Мало того, отдельные конкурсы из сериала стали своеобразными мемами. Любимым у пользователей соцсетей оказалось испытание "Сахарные соты", в котором нужно вырезать фигуру из традиционной корейской сладости дальгоны. Конфета сломалась — тут же пуля в голову.
Начальница: "Я добавила новый кофе. Рецепт лёгкий... "
Рецепт: ...
Фото © Twitter / palmos_s
Тупо "Игра в кальмара" в одной картинке
Фото © Twitter / annamercy171
Во время недавнего шестичасового обвала "Фейсбука" пользователи потратили свободное от листания ленты время на создание мемов про соцсети. Без "Игры в кальмара" тоже не обошлось.
Фото © Twitter / MizterBlitz
Я в комнате отдыха во время обеда на работе
Фото © Twitter / AngryCanine
Благодаря сериалу и тысячам мемов корейским кинематографом заинтересовались даже те, кто ни разу в жизни не слышал о дорамах. А актёры "Игры в кальмара" моментально стали звёздами.
Фото © Instagram / hoooooyeony
Так, на модель Хо Ен Чон, которая сыграла одну из главных ролей, за три недели подписалось больше 15 миллионов человек, пишет NY Post. Девушка побила рекорд. По данным Forbes, теперь она самая популярная южнокорейская актриса в "Инстаграме".
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