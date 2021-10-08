Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

В середине сентября на стриминговом сервисе Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который быстро оказался на вершине десяти самых популярных шоу.