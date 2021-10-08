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Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

В середине сентября на стриминговом сервисе Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который быстро оказался на вершине десяти самых популярных шоу.

8 октября, 12:04

Фото © Twitter / its_scintilla, Koophuria

Сериал вышел 17 сентября на Netflix и с тех пор возглавил чарты стримингового сервиса более чем в 90 странах. И небеспричинно. Эстетика, актёрская игра, цепляющий сюжет. Саму идею для сериала режиссёр Хван Дон-хёк вынашивал больше десяти лет, и результат оправдал ожидания. Шоураннер разрушил все стереотипы о восточноазиатских сериалах — дорамах.

Я начинаю смотреть "Игру в кальмара". И когда уже всё досмотрел

Its_scintilla

Фото © Twitter / its_scintilla

Фото © Twitter / its_scintilla

Сумма за победу в "Игре в кальмара" прекрасна! Как раз хватит ровно на то, чтобы оплатить сеансы у психиатра после этой игры

Teamustliev

Фото © Twitter / teamustliev

Фото © Twitter / teamustliev

Главный герой — обаятельный, но карикатурно невезучий игроман Сон Ги Хун на грани нищеты. Однако жизнь переворачивается, когда в метро он встречает мужчину, который предлагает ему подзаработать, просто играя в игры. И вот уже через несколько дней мужчина просыпается в огромном зале вместе с 455 другими должниками. Игра начинается.

Видео © Tiktok / punyaibenk

"Не плачь! Это всего лишь персонажи сериала", — говорят они. Тем временем персонажи...

_itsjav

Фото © Twitter / _itsjav

Фото © Twitter / _itsjav

В следующие дни эти незнакомые между собой люди играют в детские игры вроде "Море волнуется раз" и перетягивания каната. Вот только проигравшие не просто остаются без призов — их буквально убивают прямо на глазах у остальных участников.

"Игра в кальмара": сюжет/эстетика

NetflixUK

Фото © Twitter / NetflixUK

Фото © Twitter / NetflixUK

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Lisenookkk

Фото © Twitter / lisenookkk

Фото © Twitter / lisenookkk

Мало того, отдельные конкурсы из сериала стали своеобразными мемами. Любимым у пользователей соцсетей оказалось испытание "Сахарные соты", в котором нужно вырезать фигуру из традиционной корейской сладости дальгоны. Конфета сломалась — тут же пуля в голову.

Начальница: "Я добавила новый кофе. Рецепт лёгкий... "

Рецепт: ...

Palmos_s

Фото © Twitter / palmos_s

Фото © Twitter / palmos_s

Тупо "Игра в кальмара" в одной картинке

Annamercy171

Фото © Twitter / annamercy171

Фото © Twitter / annamercy171

Во время недавнего шестичасового обвала "Фейсбука" пользователи потратили свободное от листания ленты время на создание мемов про соцсети. Без "Игры в кальмара" тоже не обошлось.

Фото © Twitter / MizterBlitz

Фото © Twitter / MizterBlitz

Я в комнате отдыха во время обеда на работе

AngryCanine

Фото © Twitter / AngryCanine

Фото © Twitter / AngryCanine

Благодаря сериалу и тысячам мемов корейским кинематографом заинтересовались даже те, кто ни разу в жизни не слышал о дорамах. А актёры "Игры в кальмара" моментально стали звёздами.

Фото © Instagram / hoooooyeony

Фото © Instagram / hoooooyeony

Так, на модель Хо Ен Чон, которая сыграла одну из главных ролей, за три недели подписалось больше 15 миллионов человек, пишет NY Post. Девушка побила рекорд. По данным Forbes, теперь она самая популярная южнокорейская актриса в "Инстаграме".

Актёр из сериала "Баффи — истребительница вампиров" попал за решётку, превратив свою жизнь в ад

Актёр из сериала "Баффи — истребительница вампиров" попал за решётку, превратив свою жизнь в ад

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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