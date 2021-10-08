Варум призналась, почему простила Агутину измены, из-за которых сбежала бы любая другая жена

Известная 52-летняя певица Анжелика Варум последовала примеру мужа и согласилась на интервью с Ириной Шихман с YouTube-канала "А поговорить?". Разумеется, дамы не смогли обойти острую тему измен, ведь в 2011-м Варум и Агутин едва не развелись, несмотря на долгие годы вместе. Знаменитого певца, который был в отеле уже изрядно навеселе, застали в объятиях незнакомки, пока в другом номере находилась его жена. Ирина поинтересовалась, как можно сохранить брак после такого громкого предательства.

Видео © YouTube / А поговорить?

По словам Варум, когда ты находишься с человеком вместе больше десяти лет, то характер отношений уже меняется, как и приоритеты. Поэтому и скандалы воспринимаются уже под другим углом. В этом случае главное — решить, подходят ли вам новые условия. "Обижаться на цунами — нелепо. А ведь цунами уносит жизни, калечит. Можно понять и простить или не делать этого — ваш выбор", — объяснила певица.

Фото © Instagram / avarum

При этом артистка отметила, что простить честно — вполне возможно, всё зависит от человека. Универсального совета у неё нет, каждый должен пройти этот путь сам. Тем более что Варум слабо представляла свою жизнь без мужа. Она всегда была самодостаточной, но в один момент внезапно поняла, что не сможет просто встать и уйти. Пара сейчас живёт душа в душу, хоть и в разных комнатах. Это решение не связано с обидами — просто так супругам удобнее сохранять личное пространство.

Когда впервые передо мной встал вопрос, могу ли я дальше идти по жизни одна, я поняла, что даже физически мне это доставляет боль. Я была очень удивлена, потому что до определённого момента мне казалось, что я в любой момент могу собрать чемодан и сказать: "Всем спасибо. Все свободны!" И тут ты осознаёшь эту дыру, которая возникает, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что зависим. Я поняла, что как будто бы не совсем здорова Анжелика Варум

Фото © Instagram / avarum