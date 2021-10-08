Варум призналась, почему простила Агутину измены, из-за которых сбежала бы любая другая жена
В 2011 году пара едва не рассталась после скандала в прессе, однако любовь всё пересилила — и супруги сохранили брак.
Фото © YouTube / А поговорить?
Известная 52-летняя певица Анжелика Варум последовала примеру мужа и согласилась на интервью с Ириной Шихман с YouTube-канала "А поговорить?". Разумеется, дамы не смогли обойти острую тему измен, ведь в 2011-м Варум и Агутин едва не развелись, несмотря на долгие годы вместе. Знаменитого певца, который был в отеле уже изрядно навеселе, застали в объятиях незнакомки, пока в другом номере находилась его жена. Ирина поинтересовалась, как можно сохранить брак после такого громкого предательства.
Видео © YouTube / А поговорить?
По словам Варум, когда ты находишься с человеком вместе больше десяти лет, то характер отношений уже меняется, как и приоритеты. Поэтому и скандалы воспринимаются уже под другим углом. В этом случае главное — решить, подходят ли вам новые условия. "Обижаться на цунами — нелепо. А ведь цунами уносит жизни, калечит. Можно понять и простить или не делать этого — ваш выбор", — объяснила певица.
При этом артистка отметила, что простить честно — вполне возможно, всё зависит от человека. Универсального совета у неё нет, каждый должен пройти этот путь сам. Тем более что Варум слабо представляла свою жизнь без мужа. Она всегда была самодостаточной, но в один момент внезапно поняла, что не сможет просто встать и уйти. Пара сейчас живёт душа в душу, хоть и в разных комнатах. Это решение не связано с обидами — просто так супругам удобнее сохранять личное пространство.
Когда впервые передо мной встал вопрос, могу ли я дальше идти по жизни одна, я поняла, что даже физически мне это доставляет боль. Я была очень удивлена, потому что до определённого момента мне казалось, что я в любой момент могу собрать чемодан и сказать: "Всем спасибо. Все свободны!" И тут ты осознаёшь эту дыру, которая возникает, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что зависим. Я поняла, что как будто бы не совсем здорова
Ранее в своём интервью Агутин поражался терпению и мудрости своей жены. "Если без человека не можешь, то имеет смысл договориться. По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала", — признавался он весной Шихман.
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