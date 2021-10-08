Состояние Валерия Гаркалина оценивается как тяжёлое, но стабильное
По словам представителя, актёр мог подхватить вирус где угодно, так как был и на гастролях, и на съёмках, и в институте.
Валерий Гаркалин. Фото © Кино-театр.ру
Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с коронавирусом, находится в тяжёлом состоянии, сообщила представитель артиста Наталья Теплова.
"Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там — непонятно. Сказали, что состояние тяжёлое, но стабильное", — сказала она в беседе с телеканалом "Москва 24".
Теплова отметила, что актёр прививался от ковида летом. По её словам, Гаркалин мог подхватить вирус где угодно, так как был и на гастролях, и на съёмках, и в институте.
Напомним, артиста госпитализировали 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь артиста рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался. Однако 6 октября Mash сообщил, что у артиста ночью резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду.
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