Состояние Валерия Гаркалина оценивается как тяжёлое, но стабильное

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с коронавирусом, находится в тяжёлом состоянии, сообщила представитель артиста Наталья Теплова.

"Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там — непонятно. Сказали, что состояние тяжёлое, но стабильное", — сказала она в беседе с телеканалом "Москва 24".