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Состояние Валерия Гаркалина оценивается как тяжёлое, но стабильное

По словам представителя, актёр мог подхватить вирус где угодно, так как был и на гастролях, и на съёмках, и в институте.

8 октября, 09:49
<p>Валерий Гаркалин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/i5/1027388/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Валерий Гаркалин. Фото © Кино-театр.ру

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с коронавирусом, находится в тяжёлом состоянии, сообщила представитель артиста Наталья Теплова.

"Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там — непонятно. Сказали, что состояние тяжёлое, но стабильное", — сказала она в беседе с телеканалом "Москва 24".

Теплова отметила, что актёр прививался от ковида летом. По её словам, Гаркалин мог подхватить вирус где угодно, так как был и на гастролях, и на съёмках, и в институте.

Госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

Госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

Напомним, артиста госпитализировали 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь артиста рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался. Однако 6 октября Mash сообщил, что у артиста ночью резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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