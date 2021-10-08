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"Ситуация не очень хорошая": Футбольный эксперт предупредил о сложностях у россиян в матче со Словакией

После сегодняшней встречи национальная команда отправится в Словению, где 11 октября сыграет с командой хозяев.

8 октября, 09:48
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Бывший пресс-атташе РФС Андрей Малосолов считает, что сборной России будет непросто добиться успеха в сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

"Есть несколько "но": это и естественные травмы футболистов, и отказ таких значимых игроков, как Фернандес, Дзюба. Но есть не менее тревожный факт. На первом сборе сборной России, когда мы играли с Хорватией, Мальтой и Кипром, у нас из-за однотипных мышечных травм выпало семь футболистов. Сейчас вот снова выбывают футболисты из расположения сборной, например Денис Глушаков", — отметил эксперт.

Встреча Россия — Словакия состоится сегодня на стадионе "Ак Барс-арена" в Казани. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

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"Как патриот своей страны, я буду желать нашей команде только успешного выступления. Но, к сожалению, сейчас у нас ситуация не очень хорошая", признал Малосолов.

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. По сегодняшней встрече в Казани команда Валерия Карпина отправится в Словению, где 11-го числа сыграет со сборной хозяев.

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В отборочной группе H россияне занимают второе место, набрав в шести матчах 13 очков. Наши футболисты уступают только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия (9 очков) идёт на третьей строчке, Словения (7 баллов) — на четвёртой позиции.

Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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