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"По-прежнему плохо пахнут": Экс первой ракетке мира Маррею вернули украденные кроссовки и обручальное кольцо

На ночь он оставил обувь сушиться под машиной, а обручальное кольцо по традиции привязал к кроссовкам.

8 октября, 09:27

Фото © Instagram / Andy Murray

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил, что ему вернулись украденные ранее кроссовки и обручальное кольцо. Об этом теннисист написал в "Инстаграме".

"Вы не поверите, но кольцо и кроссовки снова со мной. Правда, кроссовки по-прежнему ужасно пахнут", — отметил Маррей.

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Инцидент произошёл в США, куда Маррей приехал для участия в престижном турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. На ночь спортсмен оставил свои кроссовки сушиться под машиной, а к ним по традиции привязал обручальное кольцо. Утром он заметил сначала пропажу обуви, а затем и кольца.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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