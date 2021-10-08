Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил, что ему вернулись украденные ранее кроссовки и обручальное кольцо. Об этом теннисист написал в "Инстаграме".

"Вы не поверите, но кольцо и кроссовки снова со мной. Правда, кроссовки по-прежнему ужасно пахнут", — отметил Маррей.

Инцидент произошёл в США, куда Маррей приехал для участия в престижном турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. На ночь спортсмен оставил свои кроссовки сушиться под машиной, а к ним по традиции привязал обручальное кольцо. Утром он заметил сначала пропажу обуви, а затем и кольца.